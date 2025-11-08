Олег Меньшиков во время съемок фильма «Лестница, 1989 год

От Костика до «Гоголя»: фото самых ярких ролей юбиляра Олега Меньшикова Олегу Меньшикову исполнилось 65 лет

Актеру Олегу Меньшикову 8 ноября исполнилось 65 лет. Карьера артиста многогранна и разнообразна, на его счету более 65 ролей в известных проектах, таких как «Доктор Живаго», «Лестница», «Золотой теленок», «Полоса препятствий», «Сибирский цирюльник», «Мой любимый клоун» и «Утомленные солнцем».

Он родился в Серпухове в семье военного инженера и врача-невропатолога. Вскоре они переехали в Москву. По настоянию матери Меньшиков получил музыкальное образование, освоил скрипку, фортепиано и гитару, однако с юных лет его настоящей страстью был театр, особенно оперетта.

Судьбоносная встреча произошла, когда Меньшиков учился в девятом классе, — преподаватель Щепкинского училища Владимир Монахов, впечатленный музыкальными способностями юноши, предложил ему поступить в театральный вуз. Меньшиков немедленно согласился и вскоре стал одним из самых ярких студентов курса.

Еще в студенческие годы состоялся его кинодебют в фильме «Жду и надеюсь». Затем последовали эпизодические, но запоминающиеся роли в картинах «Родня» и «Полеты во сне и наяву». Именно после последней ленты Михаил Козаков пригласил молодого актера на роль Костика в прорывную работу в его карьере — «Покровские ворота».

Долгое время Меньшиков скрывал свою личную жизнь. Он оставался завидным холостяком до 45 лет, пока не встретил свою будущую жену — 22-летнюю выпускницу ГИТИСа Анастасию Чернову. Знакомство произошло во время антракта в театре, и актер сразу понял, что это судьба. После свадьбы Чернова оставила актерскую профессию и посвятила себя работе тренером по пилатесу.

