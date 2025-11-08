Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 19:16

От Костика до «Гоголя»: фото самых ярких ролей юбиляра Олега Меньшикова

Олегу Меньшикову исполнилось 65 лет

Олег Меньшиков во время съемок фильма «Лестница, 1989 год Олег Меньшиков во время съемок фильма «Лестница, 1989 год Фото: Яцина Владимир/Фотохроника ТАСС

Актеру Олегу Меньшикову 8 ноября исполнилось 65 лет. Карьера артиста многогранна и разнообразна, на его счету более 65 ролей в известных проектах, таких как «Доктор Живаго», «Лестница», «Золотой теленок», «Полоса препятствий», «Сибирский цирюльник», «Мой любимый клоун» и «Утомленные солнцем».

Он родился в Серпухове в семье военного инженера и врача-невропатолога. Вскоре они переехали в Москву. По настоянию матери Меньшиков получил музыкальное образование, освоил скрипку, фортепиано и гитару, однако с юных лет его настоящей страстью был театр, особенно оперетта.

Судьбоносная встреча произошла, когда Меньшиков учился в девятом классе, — преподаватель Щепкинского училища Владимир Монахов, впечатленный музыкальными способностями юноши, предложил ему поступить в театральный вуз. Меньшиков немедленно согласился и вскоре стал одним из самых ярких студентов курса.

Еще в студенческие годы состоялся его кинодебют в фильме «Жду и надеюсь». Затем последовали эпизодические, но запоминающиеся роли в картинах «Родня» и «Полеты во сне и наяву». Именно после последней ленты Михаил Козаков пригласил молодого актера на роль Костика в прорывную работу в его карьере — «Покровские ворота».

Долгое время Меньшиков скрывал свою личную жизнь. Он оставался завидным холостяком до 45 лет, пока не встретил свою будущую жену — 22-летнюю выпускницу ГИТИСа Анастасию Чернову. Знакомство произошло во время антракта в театре, и актер сразу понял, что это судьба. После свадьбы Чернова оставила актерскую профессию и посвятила себя работе тренером по пилатесу.

Самые яркие кадры со съемок — в галерее NEWS.ru.

Олег Меньшиков в фильме «Полоса препятствий», 1984 год
Олег Меньшиков в фильме «Полоса препятствий», 1984 год
Фото: Mosfilm/legion-media.ru
Олег Меньшиков и Татьяна Догилева в фильме «Мой любимый клоун», 1986 год
Олег Меньшиков и Татьяна Догилева в фильме «Мой любимый клоун», 1986 год
Фото: legion-media.ru
Олег Меньшиков в фильме «Сибирский цирюльник», 1998 год
Олег Меньшиков в фильме «Сибирский цирюльник», 1998 год
Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/Global Look Press
Олег Меньшиков в фильме «Статский советник», 2004 год
Олег Меньшиков в фильме «Статский советник», 2004 год
Фото: ИТАР-ТАСС/ФотоАРТ
Олег Меньшиков на съёмках фильма «Доктор Живаго», 2004 год
Олег Меньшиков на съёмках фильма «Доктор Живаго», 2004 год
Фото: Сергей Метелица/ИТАР-ТАСС
Олег Меньшиков в роли Остапа Бендера во время съемок телесериала «Золотой теленок», 2004 год
Олег Меньшиков в роли Остапа Бендера во время съемок телесериала «Золотой теленок», 2004 год
Фото: Береснев Алексей/ТАСС
Олег Меньшиков в фильме «Утомленные солнцем — 2», 2010 год
Олег Меньшиков в фильме «Утомленные солнцем — 2», 2010 год
Фото: PhotoXPress.ru/legion-media.ru
Олег Меньшиков и его супруга Анастасия на премьере фильма «Гоголь»
Олег Меньшиков и его супруга Анастасия на премьере фильма «Гоголь»
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Олег Меньшиков
юбилеи
фильмы
театры
сериалы
шоу-бизнес
культура
Россия
