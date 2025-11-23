«Кричит и матерится»: где сейчас Алексей Серебряков, вернулся ли в Россию

Актер Олег Меньшиков признался в соцсетях, что работать с коллегой Алексеем Серебряковым непросто из-за его резкости. Что известно о жизни Серебрякова, где он сейчас, вернулся ли в Россию?

В каком фильме Серебряков сыграл с Меньшиковым

Серебряков и Меньшиков встретились на съемочной площадке фильма «Мальчики с Колымы». Действие охватывает два исторических периода: начало 90-х годов и 30-е годы XX века. В центре сюжета — история двух братьев, чьи судьбы разошлись в послевоенные годы, а через 50 лет неожиданно пересеклись. Лента сейчас находится в производстве, премьера запланирована на 2026 год.

В своем блоге Меньшиков прокомментировал работу с Серебряковым.

«Да, он неудобный. Он кричит и матерится, да! Он требует такого же уровня, на котором сам находится. Профессионалов такого уровня, как он, очень мало, поэтому он и кричит, и матерится», — объяснил он.

Несмотря на трудный характер, отметил артист, Серебряков вызывает у него уважение.

«Вы знаете, я преклоняюсь перед профессионалами, а Леша — профессионал высочайшего класса. Не знаю, кого даже рядом поставить. Мы, собственно, знакомы 100 лет, а в работе сошлись в первый раз. Я очень рад!» — добавил Меньшиков.

Как Серебряков «покаялся» после критики России

Серебряков не высказывался публично об СВО на Украине. Он не давал интервью на эту тему, аккаунты в социальных сетях актер не ведет.

Однако в 2018 году Серебряков в интервью Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил, что национальная идея России заключается в «силе, наглости и хамстве». Помимо этого, артист не единожды критиковал российскую власть. Он говорил, что руководство страны переписывает ее историю, чтобы доказать правильность своих действий. При этом, по мнению актера, граждане якобы вынуждены «демонстрировать псевдопатриотизм».

В 2023 году актер Алексей Огурцов в YouTube-шоу «Так сказать» заявил, что Серебряков покаялся и занимается гуманитарной помощью Донбассу.

Алексей Серебряков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Сейчас возит животных из Луганска в свои приюты. То есть Лешка осознал, публично объяснил свою позицию, которую, по его словам, неправильно поняли. Он думал в голове об одном, а получилось немного по-другому. Да, он выступил и покаялся», — отметил заслуженный артист РФ Алексей Огурцов.

В том же году стало известно, что актер сотрудничает с благотворительным фондом «Доктор Лиза», отправляет туда гонорары, заработанные в театре, и помогает пострадавшим детям из новых российских регионов. Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев опубликовал видео в соцсетях, в котором Серебряков рассказывает о лишившейся ноги и руки девочке из Горловки в ДНР.

Тем не менее какое-то время прошлое поведение артиста сказывалось на его карьере. В частности, в феврале 2024 года стало известно, что спектакль с участием Серебрякова и актрисы Ксении Раппопорт «Эйнштейн и Маргарита» отменили в Ярославле. Местные жители пожаловались на исполнителей главных ролей властям.

«Проживают эти артисты за границей, выступают против проведения специальной военной операции, а деньги зарабатывают в России. В 2023 году этот скандальный спектакль отменили в Санкт-Петербурге, Новосибирске и в Екатеринбурге. А в Ярославской области Министерство культуры предоставляет им государственную концертную площадку», — пояснял тогда активист Сергей Казанский, направивший письма губернатору Ярославской области, в региональную думу, Минкульт и другие инстанции.

В 2023 году постановка была отменена в других российских городах. Например, ее должны были показать на сцене театра «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге, однако решение об отмене приняли за полчаса до начала.

Кадр из сериала «Айда!» Фото: START / НТВ

Где сейчас Серебряков

В 2021 году после 11 лет жизни в Канаде Серебряков вернулся в Россию.

«Я русский артист, я играю в России, плачу немаленькие налоги, и паспорт у меня российский. Очевидно, что если я снимаюсь три сезона в „Докторе Рихтере“, а каждый съемочный период минимум полгода, то все это время я провожу в России. И говорить об отъезде как таковом достаточно сложно. Да, я переместился с детьми для обучения... Массы злятся, потому что у нас у большинства населения нет такой возможности — выехать», — объяснял свое возвращение Серебряков.

В 2023 году артист снялся в картинах «Иные», «Бешенство», «Единица Монтевидео», «Спасти единственного сына» и «Туда и обратно».

В 2024 году вышла драма «Сны отеля Москва» и сериал «Игры» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть ленты «Монохром», «Да», «Тюльпаны», «И что-то еще», «Вегетация», «Самая умная улица в мире» с Серебряковым.

Артист также снялся в вышедшем в 2024 году фильме «Анора» американского режиссера Шона Бэйкера вместе с российским коллегой Юрой Борисовым, который за эту работу был номинирован на премию «Золотой глобус». Лента ранее удостоилась «Золотой пальмовой ветви» на 77-м Каннском кинофестивале.

