06 января 2026 в 10:39

Тесто, которое всегда получается: секрет идеальных сырных лепешек

Замесите волшебное тесто, соединив 250 г теплого кефира, щепотку соли и 1⁄2 ч. л. соды. Введите 300 г муки, но месите недолго — тесто должно остаться мягким и слегка липнущим. Накройте его и дайте «проснуться» 15 минут. Для начинки смешайте 120 г тертой моцареллы для тягучести и 80 г тертого чеддера для вкуса. Раскатайте тесто в прямоугольник толщиной 5 мм. Щедро посыпьте его сырной смесью, отступая от краев. Теперь — ключевой момент: сверните тесто в неплотный рулет, а затем сверните этот рулет в улитку, как серпантин. Аккуратно прижмите его ладонью и раскатайте в круглую лепешку толщиной 1 см. Обжаривайте на сухой сковороде с антипригарным покрытием под крышкой на среднем огне по 4-5 минут с каждой стороны, пока не появится золотистый крапчатый узор. Крышка создаст эффект сауны, и лепешки поднимутся, а сыр внутри расплавится в идеальные карманы.

простые рецепты
быстрые рецепты
сырные лепешки
праздники
Оксана Головина
О. Головина
