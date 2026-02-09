Зимняя Олимпиада — 2026
Много сыра и мало муки: ароматные лепешки для завтраков, ужина и перекуса — удобно брать с собой

Эти ароматные сырные лепешки идеальны для завтраков, ужина и перекуса, их удобно брать с собой! В процессе жарки лепешки образуют золотистую, слегка кружевную корочку по краям, а внутри скрывают тягучий сыр.

Для приготовления понадобится: 200 г твердого сыра, 2 крупных яйца, 2 ст. л. муки, большой пучок свежей зелени, соль, специи. Сыр натрите на крупной терке. Зелень мелко порубите. В миске смешайте сыр, яйца, зелень, соль и специи. Тщательно перемешайте. Затем добавьте муку и снова перемешайте до однородной липкой массы. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла на среднем огне. Выложите массу в форме круглых лепешек и обжаривайте их с каждой стороны по 3–4 минуты на среднем огне под крышкой до образования румяной корочки.

Подавайте лепешки горячими или теплыми со сметаной или просто так. Они хороши и сами по себе, и как основа для бутерброда с ветчиной или овощами. В них много сыра и мало муки.

Ранее стало известно, как приготовить пиццу на жидком тесте. Не нужно месить — достаточно смешать ингредиенты и вылить на противень.

