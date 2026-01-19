Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 09:00

Яйцо, горстка сыра и творог: завтрак за 5 минут — жарим сырную лепешку на сковороде

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Когда утром совсем нет времени, а хочется чего-то горячего и сытного, выручает эта простая сырная лепешка. Минимум продуктов, никаких заморочек — все смешали, вылили на сковороду и через несколько минут завтрак уже на столе. Получается нежно внутри, с румяной корочкой снаружи и очень по-домашнему вкусно.

Ингредиенты (на 1 порцию): творог 5% — 100 г, мука — 30 г, твердый сыр — 30 г, яйцо — 1 шт., кефир — около 50–60 г (до нужной консистенции), соль — по вкусу.

Приготовление: сыр натираю на мелкой терке. В миске соединяю творог, яйцо, тертый сыр, муку и щепотку соли. Добавляю кефир — столько, чтобы масса получилась густой, но легко распределялась ложкой. Разогреваю сковороду с каплей масла, выкладываю массу и формирую лепешку. Жарю на среднем огне под крышкой до золотистой корочки, затем аккуратно переворачиваю и довожу до готовности с другой стороны. Такая лепешка вкусна сама по себе, но отлично сочетается со сметаной, йогуртом или свежими овощами. Быстро, просто и очень выручает — один из тех завтраков, к которым постоянно возвращаешься.

Ранее мы делились рецептом пяти намазок на бутерброды на все случаи жизни. Тут и селедка, и консервы, и скумбрия, и сырки.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
