17 января 2026 в 11:45

Пять намазок на бутерброды на все случаи жизни: тут и селёдка, и консервы, и скумбрия и сырки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Когда нужно быстро накрыть стол — к завтраку, перекусу или неожиданным гостям, выручают простые бутерброды. Никаких сложных ингредиентов, всё доступное и знакомое, а вкусы — проверенные и удачные. Эти намазки легко комбинировать с чёрным и белым хлебом, тостами или багетом.

1. Из яиц и лука. Варёные яйца натираем на крупной тёрке, лук рубим максимально мелко. Сливочное масло размягчаем и растираем со сметаной, добавляем соль и чёрный перец. Соединяем всё вместе, по желанию вмешиваем мелко нарезанную зелень. Намазка получается нежной и очень домашней.

2. Из яиц и сырка «Дружба». Яйца натираем на тёрке. Плавленый сырок растираем и смешиваем с творогом в пропорции 2:1. Соединяем сырно-творожную массу с яйцами, добавляем сметану, соль и зелень. Отличный вариант для сытных бутербродов.

3. Из селёдки. Варёные яйца натираем, лук и филе сельди мелко рубим. Сливочное масло размягчаем и соединяем с яйцами, луком и рыбой. Намазка насыщенная, идеально подходит к чёрному хлебу.

4. Из копчёной скумбрии. Филе скумбрии разминаем вилкой, добавляем немного майонеза, сметаны и горчицы. Вмешиваем мелко нарезанный лук и варёное яйцо. Вкус яркий и выразительный — для любителей копчёной рыбы.

5. Из сардин в масле. Сардины из консервы разминаем или пропускаем через мясорубку вместе с творогом. Добавляем мелко нарезанную зелень и хорошо перемешиваем. Простая, но очень удачная намазка. Эти бутерброды выручат в любой ситуации — быстро, вкусно и без лишних хлопот.

Ранее мы делились рецептом классных закусок на чипсах к вину и пиву. Простой рецепт вкусняшек без варки и стояния у плиты.

