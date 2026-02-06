Зимняя Олимпиада — 2026
С этой намазкой хлеб исчезает сам. Вкуснейшая паста из сала и пары головок чеснока

Фото: D-NEWS.ru
Беру кусок свежего сала, несколько зубчиков чеснока и щепотку перца — готовлю легендарную намазку, от которой невозможно оторваться. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальная закуска, которая превратит даже самый обычный хлеб в пиршество.

Получается обалденная вкуснятина: нежная, воздушная и ароматная паста с ярким вкусом сала, остротой чеснока и пикантностью перца, которая тает на языке и заставляет брать добавку снова и снова. Для приготовления вам понадобится: 300 г свежего свиного сала (лучше с мясной прослойкой), 4-5 зубчиков чеснока, соль, черный молотый перец или паприка по вкусу. Сало нарежьте небольшими кубиками. Чеснок очистите. Пропустите сало и чеснок через мясорубку с мелкой решеткой дважды или измельчите в блендере до состояния гладкой пасты. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте. Дайте намазке настояться в холодильнике хотя бы час, чтобы вкусы соединились. Подавайте на черном или ржаном хлебе, можно с соленым огурцом или зеленым луком.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

