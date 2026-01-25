Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Как сделать пасту Амосова дома быстро: рецепт для иммунитета

Холодные зимние дни приносят усталость, нехватку витаминов и плохое настроение. Паста Амосова — отличное средство для поддержки сил и защиты от простуд. Домашний рецепт займет минимум времени.

Ингредиенты для пасты Амосова: 200 г кураги, 200 г изюма (в идеале кишмиш), 200 г чернослива, 200 г сушеного инжира, 200 г меда (в идеале гречишного), 200 г грецких орешков без скорлупы, 1 лимон. Залейте ингредиенты, включая орехи, теплой водой на 2 часа, слейте осадок, хорошо промойте и высушите салфеткой. Измельчите сухофрукты в кухонном комбайне. Обработайте лимон кипятком 5 минут, разделите на части, очистите от семян и пропустите через измельчитель целиком с кожурой. Нарубите орехи, тщательно перемешайте все с медом. Разложите по банкам, закройте и поставьте в холодильник.

По 2 ст. ложки в сутки — и вы полны энергии на недели. Паста Амосова укрепит здоровье и поднимет настроение. Готовьте с удовольствием!

Калорийность пасты Амосова на 100 г составляет примерно 270 ккал.

Ранее мы поделились рецептом нежного картофельного пюре с молоком и маслом.

