Как правильно заваривать овес и применять его: советы, секреты и польза

Овес известен как один из самых мягких и безопасных злаков для организма. Его отвар и настой традиционно используют для поддержки работы желудочно-кишечного тракта, печени и общего самочувствия. При правильном приготовлении овес сохраняет полезные вещества и легко усваивается. Но как приготовить его правильно? Читайте в нашей статье!
Какой овес подходит для заваривания?
Для отваров и настоев используют цельные зерна овса — не хлопья и не дробленую крупу. Зерна должны быть необработанными, без шелухи и следов плесени. Лучше всего подходит овес, предназначенный для проращивания или продающийся в аптеках и магазинах здорового питания.
Как заваривать овес максимально правильно?
Возьмите 1 стакан цельного овса, тщательно промойте его в холодной воде. Залейте 1 л воды, дождитесь, пока закипит, потом убавьте огонь до минимума и варите под крышкой как минимум полчаса. Снимите с огня, укутайте и дайте настояться еще 1 час. Процедите.
Такой отвар получается насыщенным и подходит для курсового приема.
Настой можно сделать и без варки. Для этого промойте 1 стакан овса, залейте 1 л теплой кипяченой воды. Оставьте на 8–10 часов, процедите. Этот способ считается более мягким и подходит для чувствительного желудка.
Как применять овес?
Отвар или настой обычно принимают по 100–150 мл 2–3 раза в день за 20–30 минут до еды. Курс составляет 10–14 дней, после чего делают перерыв.
Овес применяют:
для поддержки пищеварения;
при ощущении тяжести и вздутия;
в восстановительный период после болезней;
как общеукрепляющее средство.
Важно помнить, что овес не является лекарством и используется как часть общего оздоровительного подхода.
Кому стоит быть осторожным?
Несмотря на мягкое действие, овес подходит не всем. С осторожностью его применяют при:
желчнокаменной болезни;
обострениях заболеваний ЖКТ;
индивидуальной непереносимости злаков.
Перед регулярным применением лучше проконсультироваться со специалистом.
Как хранить готовый отвар?
Готовый отвар или настой хранят в холодильнике не более 2 суток в закрытой стеклянной емкости. Перед употреблением его можно слегка подогреть.
При правильном приготовлении овес становится простым и доступным способом поддержать организм без сложных схем и дорогих средств.
