Как правильно заваривать овес и применять его: советы, секреты и польза

Как правильно заваривать овес и применять его: советы, секреты и польза

Овес известен как один из самых мягких и безопасных злаков для организма. Его отвар и настой традиционно используют для поддержки работы желудочно-кишечного тракта, печени и общего самочувствия. При правильном приготовлении овес сохраняет полезные вещества и легко усваивается. Но как приготовить его правильно? Читайте в нашей статье!

Какой овес подходит для заваривания?

Для отваров и настоев используют цельные зерна овса — не хлопья и не дробленую крупу. Зерна должны быть необработанными, без шелухи и следов плесени. Лучше всего подходит овес, предназначенный для проращивания или продающийся в аптеках и магазинах здорового питания.

Как заваривать овес максимально правильно?

Возьмите 1 стакан цельного овса, тщательно промойте его в холодной воде. Залейте 1 л воды, дождитесь, пока закипит, потом убавьте огонь до минимума и варите под крышкой как минимум полчаса. Снимите с огня, укутайте и дайте настояться еще 1 час. Процедите.

Такой отвар получается насыщенным и подходит для курсового приема.

Настой можно сделать и без варки. Для этого промойте 1 стакан овса, залейте 1 л теплой кипяченой воды. Оставьте на 8–10 часов, процедите. Этот способ считается более мягким и подходит для чувствительного желудка.

Как применять овес?

Отвар или настой обычно принимают по 100–150 мл 2–3 раза в день за 20–30 минут до еды. Курс составляет 10–14 дней, после чего делают перерыв.

Отвар из овса: рецепты Фото: Shutterstock/FOTODOM

Овес применяют:

для поддержки пищеварения;

при ощущении тяжести и вздутия;

в восстановительный период после болезней;

как общеукрепляющее средство.

Важно помнить, что овес не является лекарством и используется как часть общего оздоровительного подхода.

Кому стоит быть осторожным?

Несмотря на мягкое действие, овес подходит не всем. С осторожностью его применяют при:

желчнокаменной болезни;

обострениях заболеваний ЖКТ;

индивидуальной непереносимости злаков.

Перед регулярным применением лучше проконсультироваться со специалистом.

Как хранить готовый отвар?

Готовый отвар или настой хранят в холодильнике не более 2 суток в закрытой стеклянной емкости. Перед употреблением его можно слегка подогреть.

При правильном приготовлении овес становится простым и доступным способом поддержать организм без сложных схем и дорогих средств.

Быстрое песочное печенье: рецепт на скорую руку.