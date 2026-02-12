Зимняя Олимпиада — 2026
Быстрое песочное печенье — простой десерт из недорогих продуктов!

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Песочное печенье обожают за рассыпчатость и нежный сливочный вкус. Этот рецепт поможет приготовить десерт очень быстро. Тесто готовится мгновенно, не требует долгого охлаждения и отлично держит форму. Минимум ингредиентов, которые всегда под рукой, и всего 15 минут в духовке.

Для этого рецепта подготовьте 200 г муки, 100 г холодного сливочного масла, 80 г сахара (или сахарной пудры) и 1 яйцо.

В подходящую просейте муку, закиньте туда же сахар и нарезанное кубиками холодное масло. Быстро перетрите смесь руками или вилкой в крошку. Вбейте в массу яйцо и оперативно замесите мягкое тесто — важно делать это быстро, чтобы масло не успело растаять от тепла рук.

Раскатайте пласт толщиной около 5 мм, вырежьте печенье формочками или просто нарежьте ромбиками. Выложите на противень и выпекайте при 180 °C в течение 12–15 минут до легкого золотистого цвета.

  • Совет: чтобы печенье получилось еще более рассыпчатым, замените сахар на сахарную пудру, а вместо целого яйца используйте только два желтка — это сделает текстуру нежной.

Еще один рецепт песочного печенья смотрите на нашем сайте.

