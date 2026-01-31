Зимняя Олимпиада — 2026
Завтрак чемпионов: овсяноблин — когда полезное становится вкусным!

Овсяноблин: легендарный полезный завтрак
Если вы не любите обычную овсяную кашу, но хотите получать всю пользу злаков, овсяноблин станет вашим спасением. Это уникальное блюдо, которое сочетает в себе пользу овса, питательность яиц и бесконечное разнообразие начинок. Он готовится быстрее, чем варится каша, а на вкус напоминает нежный домашний блинчик. Это идеальный старт дня для тех, кто следит за фигурой и ценит свое время.

Для основы возьмите 3 ст. л. овсяных хлопьев (лучше использовать те, что варятся 15–20 минут, или слегка измельчить их в блендере) и смешайте в миске с 2 куриными яйцами. Добавьте 3 ст. л. молока (коровьего или растительного) и щепотку соли. Тщательно перемешайте массу вилкой и дайте ей постоять 2–3 минуты, чтобы хлопья немного набухли. Вылейте смесь на хорошо разогретую сковороду, смазанную каплей растительного масла. Накройте крышкой и обжаривайте на среднем огне около 3 минут, затем аккуратно переверните.

Когда блинчик готов, на одну половину выложите начинку: идеально подойдет мягкий творожный сыр и ломтики слабосоленой рыбы или авокадо. Накройте начинку второй половиной блина и подержите на сковороде еще полминуты.

  • Совет: для сладкой версии овсяноблина не добавляйте соль, а в качестве начинки используйте арахисовую пасту и нарезанный банан или мягкий творог с ягодами.

Экспресс-салат с фасолью готовьте по нашему рецепту.

