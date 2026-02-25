Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 14:05

Капусту не успеваю покупать — отправляю в духовку с сыром и сливками. Гратен — нежнее вы точно не ели

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Стоит один раз приготовить — и обычная капуста исчезает из холодильника со скоростью света. Без варки, без обжаривания, без лишней возни она превращается в нежнейший гратен с золотистой сырной корочкой и сливочным ароматом на всю кухню.

На выходе — настоящее удовольствие: мягкие капустные слои, пропитанные сливками, тают во рту и оставляют тонкое чесночное послевкусие, а сверху — румяная, слегка хрустящая сырная шапка, которую хочется подцепить вилкой ещё до подачи. Просто, доступно и удивительно вкусно.

Ингредиенты: 1 небольшой кочан капусты (800 г – 1 кг), 300 мл сливок 20%, 200 г твёрдого сыра (гауда или российский), 2 зубчика чеснока, соль, перец, щепотка мускатного ореха.

Капусту нарезают крупной соломкой или квадратами, выкладывают в форму и смешивают с измельчённым чесноком, солью и перцем. Заливают сливками так, чтобы они равномерно распределились по овощам, сверху щедро посыпают тёртым сыром. Форму накрывают фольгой и запекают при 190 градусах около 40 минут, затем фольгу снимают и готовят ещё 15–20 минут до насыщенной румяной корочки. После духовки гратену дают постоять 10 минут — он становится плотнее, отлично держит форму и раскрывает весь сливочный вкус.

Ранее мы делились рецептом вместо надоевшей шарлотки. Яблочный пирог круче любого торта. Это чудо покоряет с первого кусочка.

Проверено редакцией
Читайте также
Ленивый пирог для ПП: капуста, морковь, яйца. Жарю на сковороде — теста нет, вкуса море. Идеально для легкого ужина
Общество
Ленивый пирог для ПП: капуста, морковь, яйца. Жарю на сковороде — теста нет, вкуса море. Идеально для легкого ужина
Садоводы в обмороке от красоты: декоративная капуста как живая роза. Украшает сад до заморозков
Общество
Садоводы в обмороке от красоты: декоративная капуста как живая роза. Украшает сад до заморозков
Научила всех подруг так готовить хачапури — любимый рецепт для быстрых завтраков и перекусов
Общество
Научила всех подруг так готовить хачапури — любимый рецепт для быстрых завтраков и перекусов
Мешаю лук и сырок: луковый пирог с плавленым сыром — бюджетное чудо без заморочек
Общество
Мешаю лук и сырок: луковый пирог с плавленым сыром — бюджетное чудо без заморочек
Картошка по-грузински с курицей: картофель, куриное филе и сыр заливаю сливками с чесноком. Ум отъешь, а возни — нет
Общество
Картошка по-грузински с курицей: картофель, куриное филе и сыр заливаю сливками с чесноком. Ум отъешь, а возни — нет
капуста
сыр
простой рецепт
запеканки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-глава МИД Германии покусилась на остров, который хочет заполучить Трамп
В Барнауле накрыли подпольный рехаб с фальшивыми рецептами
Экс-глава музея дала советы, как выбрать нового директора Лувра
Командующий логистикой Воздушных сил Украины попался на взятке
Продюсер «Вороваек» рассказал о разговоре с похоронившей детей солисткой
В ООН растерялись из-за неожиданной позиции США по резолюции против России
Раскрыта мечта устроившего взрыв у Савеловского вокзала террориста
Раскрыто, чем грозит оставление уволившегося сотрудника в рабочем чате
Си Цзиньпин назвал диалог главным способом урегулирования кризиса на Украине
Американцы перепутали свой и российский Петербург
Американский «Бомбардир» заметили над Черным морем
Мишустин призвал ускориться с уходом от Болонской системы образования
Мишустин анонсировал выпуск уникальных российских препаратов в 2027 году
Волонтеры рассказали о ходе поисков пропавшей в Смоленске девочки
На Западе пришли в ужас из-за российского «сына Орешника»
Королевская семья Британии: новости, подробности расставания Кейт и Уильяма
«Низко и подло»: депутат об атаке ВСУ на медпункт в Брянской области
Мишустин потребовал от Володина ускорить ЖКХ-законопроект для ФАС
Юрист рассказал, грозит ли штраф за подключение к соседскому Wi-Fi
Стало известно о побеге ВСУ с правого берега Днепра
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.