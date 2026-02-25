Капусту не успеваю покупать — отправляю в духовку с сыром и сливками. Гратен — нежнее вы точно не ели

Капусту не успеваю покупать — отправляю в духовку с сыром и сливками. Гратен — нежнее вы точно не ели

Стоит один раз приготовить — и обычная капуста исчезает из холодильника со скоростью света. Без варки, без обжаривания, без лишней возни она превращается в нежнейший гратен с золотистой сырной корочкой и сливочным ароматом на всю кухню.

На выходе — настоящее удовольствие: мягкие капустные слои, пропитанные сливками, тают во рту и оставляют тонкое чесночное послевкусие, а сверху — румяная, слегка хрустящая сырная шапка, которую хочется подцепить вилкой ещё до подачи. Просто, доступно и удивительно вкусно.

Ингредиенты: 1 небольшой кочан капусты (800 г – 1 кг), 300 мл сливок 20%, 200 г твёрдого сыра (гауда или российский), 2 зубчика чеснока, соль, перец, щепотка мускатного ореха.

Капусту нарезают крупной соломкой или квадратами, выкладывают в форму и смешивают с измельчённым чесноком, солью и перцем. Заливают сливками так, чтобы они равномерно распределились по овощам, сверху щедро посыпают тёртым сыром. Форму накрывают фольгой и запекают при 190 градусах около 40 минут, затем фольгу снимают и готовят ещё 15–20 минут до насыщенной румяной корочки. После духовки гратену дают постоять 10 минут — он становится плотнее, отлично держит форму и раскрывает весь сливочный вкус.

Ранее мы делились рецептом вместо надоевшей шарлотки. Яблочный пирог круче любого торта. Это чудо покоряет с первого кусочка.