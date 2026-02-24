Зимняя Олимпиада — 2026
Ленивый пирог для ПП: капуста, морковь, яйца. Жарю на сковороде — теста нет, вкуса море. Идеально для легкого ужина

Фото: D-NEWS.ru
Эта конструкция — идеальный холст. К капусте можно добавить грибы, болгарский перец, кукурузу или кусочки куриной грудки. Главное, чтобы овощи дали не слишком много сока и были равномерно распределены по сковороде.

Для пирога четверть среднего кочана белокочанной капусты (около 300–400 г) тонко шинкую. Одну морковь натираю на крупной терке, половину луковицы мелко режу. На сковороду с антипригарным покрытием и невысокими бортиками наливаю столовую ложку растительного масла. Сначала обжариваю лук до прозрачности, затем добавляю морковь и капусту. Тушу овощи под крышкой на среднем огне 10–15 минут, периодически помешивая, пока капуста не станет мягкой. В конце солю и перчу по вкусу, добавляю горсть рубленой зелени (укроп, петрушка). В отдельной миске вилкой или венчиком взбиваю 2 крупных яйца с 1 столовой ложкой кукурузного крахмала (или картофельного), щепоткой соли и перца до однородности без комков. Готовые тушеные овощи равномерно распределяю по дну сковороды, слегка утрамбовывая ложкой. Заливаю овощную основу яичной смесью, стараясь, чтобы она равномерно растеклась и попала во все щели. Накрываю сковороду крышкой и жарю на медленном огне 7–8 минут, пока верх не станет матовым и почти полностью схватится. Затем беру большую плоскую тарелку, накрываю ею сковороду и, придерживая, быстро и уверенно переворачиваю пирог на тарелку. Аккуратно сдвигаю его обратно на сковороду уже другой стороной вниз. Жарю без крышки еще 3–4 минуты до образования румяной золотистой корочки. Снимаю с огня, даю немного остыть в сковороде, затем нарезаю на порционные куски. Подаю теплым или горячим.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

Проверено редакцией
еда
рецепты
пироги
капуста
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
