24 февраля 2026 в 08:43

Двое мужчин избили российскую актрису в петербургском пабе

«112»: актрису Кулишенко избили в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Telegram-канал «112» сообщает, что российскую актрису Кристину Кулишенко избили в Санкт-Петербурге. По его информации, нападение произошло вечером 23 февраля в одном из городских пабов.

За свою карьеру Кулишенко приняла участие в 30 проектах. Она знакома зрителям по ролям в сериалах «Морские дьяволы», «Онегин», «Проект „Анна Николаевна“», «Великая» и других.

Ранее драка произошла в торгово-развлекательном центре «Лапландия» в Кемерово. Очевидцы отметили, что конфликт вспыхнул на фудкорте. Молодые люди начали проявлять агрессию по отношению друг к другу, затем переместились к входу в ТРЦ, после драка продолжилась на улице. Один участник инцидента трижды набросился на другого. После драки его забрали в отделение полиции.

До этого в Чебоксарах двое мужчин скончались после драки в хостеле. По подозрению в нанесении побоев задержаны два постояльца. Фигурантами дела стали 42-летний постоялец из Смоленской области и гость из Кемеровской области. Следствие квалифицировало действия задержанных как причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

