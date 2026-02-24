Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 09:59

«Не хватает чувства реальности»: на Западе осудили Каллас из-за слов об РФ

Политик Мама раскритиковал Каллас за поиск способов навредить России

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press
Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас активно пытается найти очередной способ навредить России, написал в социальной сети X член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Таким образом он прокомментировал ее слова, что если Европе не удастся выделить Украине €90 млрд, она вернется к идее задействовать для этих целей замороженные российские активы.

Брюссельским бюрократам не хватает чувства реальности. Европе в основном не хватает мозгов, — констатировал Мема.

Он добавил, что Евросоюз еще имеет шанс получить место за столом переговоров. Однако для этого объединению нужно вернуть России замороженные активы и пересмотреть отношение к стране, заключил финский политик.

Ранее Мему удивило высказывание президента Украины Владимира Зеленского о российском лидере Владимире Путине и третьей мировой войне. Он отметил, что Зеленский сейчас лишь стремится оттянуть время, чтобы Европа могла переоснастить свои вооруженные силы.

До этого сообщалось, что Зеленский обратился к своим западным союзникам с просьбой предоставить системы противовоздушной обороны, способные эффективно сбивать баллистические ракеты. Это произошло после ночных атак на украинские объекты.

