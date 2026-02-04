Euroclear «потерял» в отчете обещанные Киеву €300 млн из российских активов Euroclear недосчитался в отчете за 2025 год предназаченных Киеву €300 млн

Международный депозитарий Euroclear в годовом отчете за 2025 год недосчитался €300 млн от обещанных Украине выплат из доходов от замороженных российских активов, обратило внимание ТАСС. Компания сообщила, что перечислит Киеву €3,3 млрд, но фактически указанные транши составляют лишь €3 млрд.

Из €5 млрд чистых доходов, полученных от реинвестирования замороженных активов, для передачи Еврокомиссии в помощь Украине было направлено €3,3 млрд. Разница в €1,7 млрд объясняется 30-процентным бельгийским налогом на «непредвиденные доходы».

Однако далее в отчете указано, что Euroclear перечислит €3,3 млрд, из которых €1,6 млрд были отправлены в июле 2025 года, а около €1,4 млрд поступят в начале 2026 года. Сумма этих двух траншей составляет лишь €3 млрд. Объяснений по поводу отсутствующей суммы в €300 млн, упомянутых в общей преамбуле, в отчете не обнаружено.

Ранее Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал иск Сбербанка против Euroclear Bank. Инстанция согласилась с решением о взыскании с бельгийского банка $105 млн (около 8,1 млрд рублей) в пользу российской компании.