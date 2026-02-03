Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 11:37

В суде подтвердили взыскание средств с Euroclear Bank

Суд подтвердил взыскание средств с Euroclear Bank в пользу «Сбербанка»

Фото: Ansgar Haase/dpa/Global Look Press
Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал иск «Сбербанка» против Euroclear Bank, сообщили в РИА Новости. Инстанция согласилась с решением о взыскании с бельгийского банка $105 млн (около 8,1 млрд рублей) в пользу российской компании.

По информации собеседника агентства, истец отказался от иска в незначительной части — речь идет о $500 тыс. (38,8 млн рублей). В остальной части суд подтвердил решение арбитражного суда Москвы.

Отмечается, что в иске требовалось взыскать с ответчика убытки, которые «Сбербанк» понес из-за антироссийских санкций. Речь идет о доходах по производным финансовым инструментам на счетах двух российских депозитариев в Euroclear Bank — АО «Санкт-Петербургский расчетно-депозитарный центр» и АО НКО «Национальный расчетный депозитарий».

Ранее Арбитражный суд Москвы приступил к рассмотрению иска Банка России к Euroclear на сумму 18,2 трлн рублей. В декабре в ЦБ заявили о незаконных действиях со стороны компании, отметив, что они приводят к убыткам и лишают регулятора возможности распоряжаться активами и ценными бумагами.

