Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 11:48

Суд начал рассмотрение иска ЦБ на 18,2 трлн рублей

Суд в Москве начал рассмотрение иска ЦБ к Euroclear на 18,2 трлн рублей

Euroclear Euroclear Фото: Ansgar Haase/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Арбитражный суд Москвы приступил к рассмотрению иска Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear на сумму 18,2 трлн рублей, пишет РБК. В декабре в ЦБ заявили о незаконных действиях со стороны компании, отметив, что они приводят к убыткам и лишают регулятора возможности распоряжаться активами и ценными бумагами.

Банк России просит перейти к рассмотрению в закрытом режиме, так как материалы содержат сведения закрытого доступа, — попросили представители ЦБ.

Ранее сообщалось, что попытка ЕС изъять активы России из депозитария Euroclear провалилась из-за отказа европейских лидеров гарантировать Бельгии покрытие всех судебных рисков. Из-за разногласий схема кредита, предполагавшая использование замороженных активов РФ в качестве обеспечения, оказалась юридически невозможной. В итоге был согласован кредит для Украины в размере €90 млрд (8 трлн рублей).

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц предложил использовать замороженные в ФРГ российские активы для финансовой поддержки Украины. Немецкий политик намерен пойти навстречу требованиям Бельгии, которая выступает за использование замороженных в Германии средств ЦБ РФ.

иски
суды
Центробанк
деньги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сенаторы забили тревогу из-за цен на заправках
Политолог предрек незавидную участь США в 2026 году
Наступление ВС РФ на Харьков 16 января: ТОСы выжигают ВСУ, что в Купянске
Трамп проведет очередную встречу по Украине в Давосе
Автоэксперт назвал нестандартный способ сэкономить топливо на трассе
Самая холодная ночь в Москве: прогноз погоды на Крещение, когда будет -30?
В Эстонии высказались насчет отправки военных на учения в Гренландию
Подозреваемые в разбойном нападении в Байконуре задержаны
Экс-посол США в России пристыдил Трампа из-за чужой Нобелевской премии
Принца Гарри обвинили в запугивании свидетелей перед судом
Раскрыта причина осторожной позиции Евросоюза по Гренландии
Стало известно о солидных долгах звезды «Кухни» и «Последнего богатыря»
СК не оставил без внимания резонансные слова Манькиевой о зверствах в семье
Раскрыта удивительная деталь о создании «сердца» легендарных танков
Федеральные трассы в России получат полное покрытие 4G к 2031 году
Аналитик объяснил, как морозы помогут ВС России в наступлении
МИД Индии обратился к гражданам на фоне обострения ситуации в Газе
Петербуржцев призвали отказаться от личных авто на время снегопадов
В Госдуме ответили, почему Украине нельзя позволить вступить в Евросоюз
Минпромторг натаскивает госкорпорации на «темное производство»
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.