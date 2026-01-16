Суд начал рассмотрение иска ЦБ на 18,2 трлн рублей Суд в Москве начал рассмотрение иска ЦБ к Euroclear на 18,2 трлн рублей

Арбитражный суд Москвы приступил к рассмотрению иска Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear на сумму 18,2 трлн рублей, пишет РБК. В декабре в ЦБ заявили о незаконных действиях со стороны компании, отметив, что они приводят к убыткам и лишают регулятора возможности распоряжаться активами и ценными бумагами.

Банк России просит перейти к рассмотрению в закрытом режиме, так как материалы содержат сведения закрытого доступа, — попросили представители ЦБ.

Ранее сообщалось, что попытка ЕС изъять активы России из депозитария Euroclear провалилась из-за отказа европейских лидеров гарантировать Бельгии покрытие всех судебных рисков. Из-за разногласий схема кредита, предполагавшая использование замороженных активов РФ в качестве обеспечения, оказалась юридически невозможной. В итоге был согласован кредит для Украины в размере €90 млрд (8 трлн рублей).

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц предложил использовать замороженные в ФРГ российские активы для финансовой поддержки Украины. Немецкий политик намерен пойти навстречу требованиям Бельгии, которая выступает за использование замороженных в Германии средств ЦБ РФ.