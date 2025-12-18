Новый год-2026
18 декабря 2025 в 21:24

Мерц предложил разморозить российские миллиарды в ФРГ для Киева

DPA: Мерц предложил пустить замороженные в ФРГ активы России на помощь Украине

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: IMAGO/Global Look Press
Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил использовать замороженные в ФРГ российские активы для финансовой поддержки Украины, сообщило DPA со ссылкой на кулуары саммита ЕС в Брюсселе. Согласно информации агентства, немецкий политик намерен пойти навстречу требованиям Бельгии, которая выступает за использование замороженных в Германии средств ЦБ РФ.

В материале говорится, что план Еврокомиссии предполагает, что эти средства должны быть использованы для предоставления Украине кредитов на сумму до €90 млрд (8,4 трлн рублей) в течение следующих двух лет. В перспективе эта сумма должна увеличиться до €210 млрд (19,7 трлн рублей).

Ранее западные СМИ писали, что в Евросоюзе опасаются конфискации Россией западных активов на своей территории в ответ на возможное использование бессрочно замороженных российских средств для кредита Украине. По информации журналистов, первым под удар может попасть бельгийский депозитарий Euroclear, где хранится около €260 млрд.

Премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что ключевые страны Евросоюза не выражают энтузиазма в связи с использованием европейского бюджета для финансирования Украины. По его словам, в сообществе на данный момент не готовы обсуждать иные варианты помощи Киеву, кроме как «репарационный кредит».

