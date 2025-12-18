В Европейском союзе опасаются, что Россия конфискует западные активы на своей территории в ответ на возможное использование бессрочно замороженных российских средств для кредита Украине, сообщает Financial Times. По информации издания, первым под удар может попасть бельгийский депозитарий Euroclear, где хранится около €260 млрд (около 24,4 трлн рублей) российских активов.

В материале говорится, что премьер-министр Бельгии Барт де Вевер предупредил о «вредных последствиях» для всей Европы и выступает против кредита Киеву в €90 млрд (8,4 трлн рублей). Брюссель требует от партнеров по ЕС «неограниченных гарантий» на случай ответа Москвы, но другие страны считают это невозможным.

Ранее бывшая глава МИД ДНР Наталья Никонорова сообщила, что изъятие замороженных российских активов обернется для Европы серьезными экономическими и репутационными последствиями. По ее словам, попытки европейцев найти «лазейки» лишь подтверждают отсутствие правовых оснований.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что снятие с повестки в Евросоюзе вопроса об активах РФ — это не повод для радости, поскольку Москва до сих пор не имеет доступа к собственным средствам. По его словам, российские активы изначально не должны были находиться на счетах в ЕС.