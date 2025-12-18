Новый год-2026
Европе предрекли мрачные последствия изъятия российских активов

Никонорова: изъятие российских активов обернется для ЕС экономическими потерями

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press
Изъятие замороженных российских активов обернется для Европы серьезными экономическими и репутационными последствиями, заявила замглавы комитета Совета Федерации по международным делам, бывшая глава МИД ДНР Наталья Никонорова. По ее словам, которые приводит ТАСС, попытки европейцев найти «лазейки» лишь подтверждают отсутствие правовых оснований.

С юридической точки зрения речь идет о прямом нарушении базовых принципов международного права, касающихся иммунитета государственной собственности и неприкосновенности суверенных активов. Любые попытки прикрыться «лазейками» в Договоре о функционировании ЕС выглядят жалко и лишь подтверждают отсутствие правовых оснований, — отметила Никонорова.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что снятие с повестки в Евросоюзе вопроса о российских активах — это не повод для радости, поскольку Москва до сих пор не имеет доступа к собственным средствам. По его словам, российские активы изначально не должны были находиться на счетах в Евросоюзе.

Россия
сенаторы
Наталья Никонорова
российские активы
последствия
Европа
