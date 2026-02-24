В ЕС испугались, что Россия выиграет за столом переговоров по Украине

Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что России нельзя позволить добиться успеха на переговорах по Украине, передает РИА Новости. Он подчеркнул необходимость соблюдения принципов устава ООН при урегулировании конфликта.

Единственный путь вперед — это справедливый и прочный мир, основанный на международном праве, уважении суверенитета, территориальной целостности и принципах устава ООН. России нельзя позволить добиться успехов за столом переговоров, — сказал Кошта.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на заседании коллегии ФСБ заявил: сегодня противники РФ активно пытаются сломать то, что было достигнуто на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. По словам главы государства, для этого они делают все возможное.

До этого Путин также отметил, что сотрудники Федеральной службы безопасности должны быть предельно сконцентрированы и собраны в условиях проведения СВО. По его словам, Киев, не сумев нанести российской армии стратегическое поражение, сделал ставку на другой метод — массовый террор.