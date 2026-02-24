Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 22:21

В ЕС испугались, что Россия выиграет за столом переговоров по Украине

Глава Евросовета Кошта призвал не позволить РФ добиться успехов в переговорах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что России нельзя позволить добиться успеха на переговорах по Украине, передает РИА Новости. Он подчеркнул необходимость соблюдения принципов устава ООН при урегулировании конфликта.

Единственный путь вперед — это справедливый и прочный мир, основанный на международном праве, уважении суверенитета, территориальной целостности и принципах устава ООН. России нельзя позволить добиться успехов за столом переговоров, — сказал Кошта.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на заседании коллегии ФСБ заявил: сегодня противники РФ активно пытаются сломать то, что было достигнуто на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. По словам главы государства, для этого они делают все возможное.

До этого Путин также отметил, что сотрудники Федеральной службы безопасности должны быть предельно сконцентрированы и собраны в условиях проведения СВО. По его словам, Киев, не сумев нанести российской армии стратегическое поражение, сделал ставку на другой метод — массовый террор.

Евросовет
Евросоюз
Украина
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков раскрыл детали встречи Путина с главой МИД Вьетнама
Семак объяснил, зачем «Зенит» взял в аренду скандального нападающего
Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти певца Кунгурова в 2024 году
«Э литл дигрэшн»: Залужный стал посмешищем в Британии
СКА пробился в плей-офф КХЛ
Устыдился пуза и сбросил 30 кг. Как теряли вес Киркоров, Пермякова, Бурунов
Раскрыта причина смерти 42-летней звезды «Глухаря»
Камеры не смогли засечь путь пропавшей девятилетней девочки в Смоленске
Глава МО Украины рассказал о новой стратегии Киева
В ФРГ узаконили сравнение Мерца со сказочным героем
Появились кадры места, где погибли дети экс-солистки «Вороваек»
В ЕС испугались, что Россия выиграет за столом переговоров по Украине
США придумали новые санкции против России
Правительство России не пустит обратно ушедшие автоконцерны Европы
Россиянин расстроился из-за маленьких яиц и пожаловался в Роспотребнадзор
Иран пообещал заключить сделку с США
Мотострелковая бригада в КЧР получила знамя с подписью Путина
Спасший мальчика в Петербурге дворник в 2025 году помог еще одному ребенку
В Латвии задержали известного корееведа
Глава Лувра не выдержала кризиса и попросилась в отставку
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.