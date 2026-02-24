Путин обвинил противников России в попытке помешать переговорам по Украине

Сегодня противники России активно пытаются сломать то, что было достигнуто на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, заявил президент Владимир Путин, выступая на заседании коллегии ФСБ. По словам главы государства, которые приводит пресс-служба Кремля, для этого они делают все возможное.

Не знают, что сделать, чтобы разрушить вот этот мирный процесс с попыткой урегулирования дипломатическими средствами. Все делают для того, чтобы совершить какую-то провокацию и сломать все, что, аккуратно скажем, достигнуто на этом переговорном треке, — сказал Путин.

Путин также отметил, что сотрудники Федеральной службы безопасности должны быть предельно сконцентрированы и собраны в условиях проведения СВО. По его словам, Киев, не сумев нанести российской армии стратегическое поражение, сделал ставку на другой метод — массовый террор.

Путин добавил, что потенциал ФСБ необходимо в полной мере задействовать для нейтрализации потенциальных угроз стране. Он подчеркнул, что ведомство вносит важнейший вклад в обеспечение суверенитета и безопасности страны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Как пояснил политик, он пойдет на это для завершения конфликта.