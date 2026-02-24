Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. Как пояснил Зеленский в интервью Tagesschau, он пойдет на это для завершения конфликта.

У меня есть простое сообщение для Путина: я готов к встрече. Мы должны закончить [конфликт], — обратился Зеленский к российскому президенту.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Зеленский никогда не согласится на личную встречу с Путиным. По словам парламентария, украинский политик понимает, что это обернется для него дипломатической катастрофой.

До этого Зеленский заявил, что существенный прогресс в решении территориального вопроса может быть достигнут только на личной встрече с Путиным. По его словам, американские представители в ходе переговоров выразили уверенность в искреннем стремлении России завершить конфликт.

Также политолог Юрий Самонкин заявил, что Зеленский пытается отсрочить неминуемое поражение в конфликте через затягивание переговоров. По его мнению, США в ближайшее время будут усиливать давление на украинского президента для принятия мирных условий.