Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 10:33

«Недоговороспособна»: политолог о затягивании Украиной мирных переговоров

Политолог Самонкин: Киев пытается отсрочить поражение затягиванием переговоров

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Украинский президент Владимир Зеленский пытается отсрочить неминуемое поражение в конфликте через затягивание переговоров, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин. По его мнению, США в ближайшее время будут усиливать давление на главу Украины для принятия мирных условий.

Коррумпированная украинская власть сейчас делает все возможное, чтобы отсрочить неизбежное. Но мне кажется, что в ближайшие дни давление США еще больше будет усиливаться, потому что невооруженным взглядом видно, что Украина недоговороспособна. В отличие от России, которая проявляла гуманность и все-таки пошла на энергетическое перемирие и ведет дальнейший диалог с США на тему учета своих национальных интересов, киевский режим такой активности не проявляет, ― объяснил Самонкин.

Политолог отметил, что Зеленский в очередной раз пытается обвинить Россию в несоблюдении договоренностей. Президент Украины, вероятно, рассчитывает на финансирование Евросоюза для продолжения военных действий, добавил собеседник.

Сейчас Зеленский хочет замылить суть действительности, опять сказать, что якобы Россия нарушает и не соблюдает условия. Это делается, чтобы дальше затягивать переговоры как можно дольше и подготовиться к весне. Попытаться опять поиграть со своими европейскими коллегами на тему дальнейшего военного усиления, то есть создания оборонительной зоны. В контрнаступательные действия ВСУ сейчас не пойдут по причине полной деморализации, ― высказался Самонкин.

При этом политолог подчеркнул, что возможное проведение президентских выборов на Украине приведет к проигрышу Зеленского. Он выразил уверенность, что население страны предпочтет кандидата, выступающего за мирные инициативы.

Ранее заместитель главы МИД России Михаил Галузин заявил, что Зеленский, столкнувшись с критикой в узурпации власти, начал придумывать схемы для проведения голосования. По словам дипломата, украинский лидер спекулирует темой выборов и референдума по территориям, чтобы сохранить за собой пост.

Украина
Владимир Зеленский
СВО
Россия
Софья Якимова
С. Якимова
