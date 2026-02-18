«Станет провалом»: в ГД оценили готовность Зеленского к встрече с Путиным Депутат Журавлев: Зеленский никогда не согласится на встречу с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский никогда не согласится на личную встречу с российским лидером Владимиром Путиным, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По словам парламентария, украинский политик понимает, что это обернется для него дипломатической катастрофой.

Зеленский говорит, что территориальные вопросы может обсуждать только с Путиным, а когда ему предлагают встречу в Москве, гарантируя безопасность, тут же заявляет, что это невозможно. Он понимает, что встреча с российским лидером станет очередным дипломатическим провалом, поэтому публично храбрится, а на деле не согласится никогда, — высказался Журавлев.

Ранее Зеленский заявил, что существенный прогресс в решении территориального вопроса может быть достигнут только на личной встрече с Путиным. По его словам, американские представители в ходе переговоров выразили уверенность в искреннем стремлении России завершить конфликт.

Политолог Юрий Самонкин ранее заявил, что Зеленский пытается отсрочить неминуемое поражение в конфликте через затягивание переговоров. По его мнению, США в ближайшее время будут усиливать давление на украинского президента для принятия мирных условий.