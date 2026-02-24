Путин призвал задействовать весь потенциал ФСБ

Необходимо в полной мере задействовать потенциал ФСБ для нейтрализации потенциальных угроз стране, заявил президент России Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании Федеральной службы безопасности РФ. Глава государства подчеркнул, что ведомство вносит важнейший вклад в обеспечение суверенитета и безопасности страны, передает пресс-служба Кремля.

ФСБ вносит в обеспечение суверенитета России, в защиту безопасности наших граждан важнейший, значимый вклад. В прошедшем 2025 году на всех ключевых направлениях работы вы и ваши коллеги достойно решали поставленные задачи, — сказал Путин.

Ранее Путин призвал сотрудников ведомства к максимальной концентрации в условиях СВО. Глава государства отметил, что после провала попыток нанести стратегическое поражение армии РФ Украина перешла к тактике массового террора.

До этого в День защитника Отечества Путин заявил о борьбе России за свою независимость и справедливость. На церемонии вручения госнаград президент подчеркнул, что на передовой стоят самоотверженные бойцы различных силовых структур.