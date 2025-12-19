Макрон оценил итоги саммита Евросовета по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал «очень хорошими» для Украины итоги саммита Евросовета, несмотря на то, что кредит для Киева будет выделен под гарантии бюджета ЕС. По его словам, отсутствие решения стало бы катастрофой, но стороны приняли ясное обязательство. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.

Мы предоставили Украине то, что мы обещали. Отсутствие решения стало бы катастрофой. К счастью, мы приняли ясное решение, ясное обязательство с конкретными результатами. Так что это очень хороший саммит для Украины, — заявил Макрон.

Ранее сообщалось, что соглашение, достигнутое ранним утром 19 декабря, временно исключает прямое использование средств РФ. Брюссель опасался, что принудительное изъятие активов подорвет доверие к евро и создаст непосильные юридические риски для Бельгии, где хранится основная часть замороженных резервов в размере около €210 млрд (19 трлн рублей). Они останутся заблокированными в европейских депозитариях, выступая фактически скрытым залогом по выданным Евросоюзом кредитам.