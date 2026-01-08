Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 18:22

«Облегчение»: Макрон впервые высказался об освобождении Винатье

Лоран Винатье (слева) в Москве Лоран Винатье (слева) в Москве Фото: РИА Новости / ФСБ РФ
Президент Франции Эммануэль Макрон в социальной сети Х подтвердил, что журналист Лоран Винатье (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) вернулся на родину. По словам главы государства, он разделяет облегчение семьи и близких исследователя. Также политик поблагодарил французских дипломатов за их усилия.

Наш соотечественник Лоран Винатье на свободе и вернулся во Францию. Я разделяю облегчение его семьи и близких, — подчеркнул Макрон.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин помиловал Винатье, осужденного за сбор данных о военной деятельности страны. Мужчину обменяли на баскетболиста Даниила Касаткина, которого вернули домой после освобождения из тюрьмы в Париже. Сейчас спортсмен уже находится в Москве.

До этого стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 22 человек. Согласно документу, 20 из них получили сроки за преступления по экстремистским статьям. Среди помилованных — 15 женщин и 7 мужчин, у 11 человек есть несовершеннолетние дети.

Франция
Эммануэль Макрон
Россия
помилования
Владимир Путин
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
