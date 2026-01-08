«Облегчение»: Макрон впервые высказался об освобождении Винатье

Президент Франции Эммануэль Макрон в социальной сети Х подтвердил, что журналист Лоран Винатье (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) вернулся на родину. По словам главы государства, он разделяет облегчение семьи и близких исследователя. Также политик поблагодарил французских дипломатов за их усилия.

Наш соотечественник Лоран Винатье на свободе и вернулся во Францию. Я разделяю облегчение его семьи и близких, — подчеркнул Макрон.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин помиловал Винатье, осужденного за сбор данных о военной деятельности страны. Мужчину обменяли на баскетболиста Даниила Касаткина, которого вернули домой после освобождения из тюрьмы в Париже. Сейчас спортсмен уже находится в Москве.

До этого стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 22 человек. Согласно документу, 20 из них получили сроки за преступления по экстремистским статьям. Среди помилованных — 15 женщин и 7 мужчин, у 11 человек есть несовершеннолетние дети.