Лукашенко помиловал более 20 человек Лукашенко подписал указ о помиловании 22 человек

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 22 человек, передает пресс-служба главы государства. Согласно документу, 20 из них получили сроки за преступления по экстремистским статьям. Среди помилованных — 15 женщин и 7 мужчин, у 11 человек есть несовершеннолетние дети.

Все они обратились на имя главы государства с ходатайствами о помиловании, признали вину и раскаялись в содеянном. Решение о помиловании принято президентом из гуманитарных соображений и в интересах семей, а также с учетом положительных характеристик помилованных лиц, — сказано в тексте.

Ранее президент РФ Владимир Путин попросил правозащитницу Еву Меркачеву направить в Кремль ее предложения о «новогоднем помиловании» заключенных. Оно может касаться тех, кто привлекается к ответственности первый раз и за ненасильственные преступления.

До этого белорусский лидер помиловал 123 человека, осужденных за терроризм, экстремизм и шпионаж. Всего с конца ноября Лукашенко помиловал 156 заключенных. Среди них — граждане Великобритании, США, Литвы, Украины, Латвии, Австралии и Японии.