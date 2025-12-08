ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 12:15

Евросоюз призвали ускорить решение по российским активам

Politico: семь стран Евросоюза призвали ускорить решение по российским активам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Семь стран Евросоюза призвали председателя Евросовета Антониу Кошту и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен ускорить принятие решения по «репарационному кредиту» для Украины за счет средств замороженных активов России, сообщает Politico. Под документом подписались Латвия, Эстония, Литва, Польша, Финляндия, Ирландия и Швеция.

Одобрение кредита поставит Киев в «выгодное положение» в переговорах «о справедливом и прочном мире», считают авторы обращения.

Ранее в постоянном представительстве России при ЕС заявили, что планы Еврокомиссии об экспроприации российских активов противоречат не только международному праву, но и нормам самого Евросоюза. В комментарии дипмиссии отмечается, что эта инициатива направлена на спонсирование «проворовавшегося» руководства Украины и затягивание конфликта. Дипломаты также добавили, что в данном контексте можно лишь вспомнить поговорку «дуракам закон не писан».

До этого генеральный директор депозитария Euroclear Валери Урбен заявила, что инициатива Еврокомиссии по конфискации замороженных российских активов несет серьезные юридические и финансовые риски. По ее оценке, этот план является нереалистичным и может даже привести к банкротству самой компании.

замороженные активы
российские активы
Евросовет
Евросоюз
Еврокомиссия
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Подмосковье задержали рецидивиста, завербованного украинскими мошенниками
В России обозначили одну из главных проблем здравоохранения
В семье амурских тигров Московского зоопарка произошло пополнение
Раскрыта «добыча» российской ПВО за сутки
ВСУ потеряли более тысячи бойцов всего за одни сутки
Российская армия за сутки освободила два населенных пункта
ВС России поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ
Победительница конкурса красоты ушла в монастырь
«Стало последней каплей»: психолог о последствиях блокировки Roblox
Киев отправил ДРГ в смертельную атаку ради пиара
Льготы и автоматизация: на ТИЭФ рассказали о поддержке бизнеса в ДНР
Известный артист и профессор скончался в России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 декабря: где сбои в России
Психолог объяснила, как помочь ребенку после блокировки Roblox
В Европе арестовали трех подозрительных украинцев
Удары ФАБ практически стерли с лица земли украинский полк
В Московском зоопарке раскрыли, как манул Тимофей подготовился к зиме
Под Москвой спилили главную новогоднюю елку страны
Призвавшую НАТО к перевороту в России организацию признали террористической
Фаза Луны сегодня, 8 декабря: не разводимся, не даем в долг, не общаемся
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год
Общество

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.