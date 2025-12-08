Евросоюз призвали ускорить решение по российским активам

Семь стран Евросоюза призвали председателя Евросовета Антониу Кошту и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен ускорить принятие решения по «репарационному кредиту» для Украины за счет средств замороженных активов России, сообщает Politico. Под документом подписались Латвия, Эстония, Литва, Польша, Финляндия, Ирландия и Швеция.

Одобрение кредита поставит Киев в «выгодное положение» в переговорах «о справедливом и прочном мире», считают авторы обращения.

Ранее в постоянном представительстве России при ЕС заявили, что планы Еврокомиссии об экспроприации российских активов противоречат не только международному праву, но и нормам самого Евросоюза. В комментарии дипмиссии отмечается, что эта инициатива направлена на спонсирование «проворовавшегося» руководства Украины и затягивание конфликта. Дипломаты также добавили, что в данном контексте можно лишь вспомнить поговорку «дуракам закон не писан».

До этого генеральный директор депозитария Euroclear Валери Урбен заявила, что инициатива Еврокомиссии по конфискации замороженных российских активов несет серьезные юридические и финансовые риски. По ее оценке, этот план является нереалистичным и может даже привести к банкротству самой компании.