Глава Euroclear раскрыла, к чему может привести план ЕК по активам России

Инициатива Еврокомиссии по конфискации замороженных российских активов несет серьезные юридические и финансовые риски, заявила генеральный директор депозитария Euroclear Валери Урбен в интервью телеканалу RTBF. По ее оценке, этот план является нереалистичным и может даже привести к банкротству самой компании.

Урбен пояснила, что планы использовать эти средства для предоставления «репарационного кредита» Украине создают прямую угрозу для бельгийской экономики. Она подчеркнула, что в случае утверждения данных мер на предстоящем саммите Евросоюза, компания намерена оспорить их в судебном порядке.

Замороженные российские активы составляют 10-15% внутреннего продукта Бельгии. Любой вопрос доверия к рыночной инфраструктуре, которой мы являемся, может абсолютно дестабилизировать финансовое состояние наших стран, в том числе и на глобальном уровне, — сказала она.

Глава депозитария указала на потенциальную угрозу для глобальной финансовой стабильности в случае реализации подобных шагов. Она отметила, что любые действия по конфискации, а не просто блокировке активов, могут спровоцировать масштабные ответные меры со стороны России, первой целью которых станет Бельгия.

Ранее представитель МИД Китая Линь Цзянь выступил против передачи российских активов Киеву и любых односторонних санкций, которые нарушают международное право и не одобрены Совбезом ООН. Дипломат призвал все стороны создавать условия для мирных переговоров.