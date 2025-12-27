Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 11:36

«800 тыс. смертей»: Европа стала рекордсменом по количеству алкоголиков

ВОЗ: пристрастие к алкоголю ежегодно уносит 800 тыс. жизней европейцев

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Европа сохраняет статус региона с самым высоким уровнем потребления алкоголя в мире, что ежегодно приводит примерно к 800 тыс. смертей, сообщает Всемирная организация здравоохранения. По данным ВОЗ, каждая 11-я смерть в регионе связана с употреблением спиртного, что делает алкоголь одной из ключевых предотвратимых причин гибели людей.

Алкоголь является одной из основных предотвратимых причин травм во всем мире и вносит существенный вклад в смертность в европейском регионе, где наблюдается самый высокий уровень потребления алкоголя в мире. По оценкам, употребление алкоголя в регионе ежегодно приводит к порядка 800 тыс. смертей, — говорится в сообщении.

Ранее врач Александр Горячев заявил, что злоупотребление алкоголем способно спровоцировать развитие панкреатита и последующего панкреонекроза. По его словам, даже при отсутствии зависимости постоянная перегрузка поджелудочной железы может запустить патологический процесс. Главная опасность — стремительное развитие тяжелой интоксикации, инфекционных осложнений и полиорганной недостаточности, а смертность от тяжелых форм этого заболевания остается высокой.

ВОЗ
Евросоюз
алкоголь
смерти
пьянство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему гладкие ткани успокаивают, а рельефные — бодрят
В ДНР назвали главную причину бегства ВСУ в районе Гуляйполя
Удары по Украине сегодня, 27 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия
Экс-депутата Глущенко обязали возместить ущерб по делу о тройном убийстве
Самолеты НАТО заметили у российской границы
Карл III собирается «очаровать» Трампа впервые за почти 20 лет
Жители европейской страны стали чаще использовать дровяные печи
Залечь на дно в Славино: где будет жить Долина после изгнания из Хамовников
Сотрудники ДПС наткнулись на заблудившегося теленка посреди ночи
ЦБ призвали «притормозить» с обсуждением стратегии цифровой инфраструктуры
В Госдуме раскрыли, что будет с декретными выплатами работающим матерям
«800 тыс. смертей»: Европа стала рекордсменом по количеству алкоголиков
Грузовик насмерть сбил двух пешеходов в российском регионе
Идеи закусок, которые выделят вас в компании: закусываем ром правильно
Тирамису с мандарином и абсентом — ваш новый любимый рецепт
Названы новые симптомы охватившей Россию мышиной лихорадки
Салат из свеклы с чесноком по ГОСТу: точная рецептура и технология
Как приготовить настоящий оливье с говядиной по ГОСТу
Интерпол задержал на Пхукете беглого депутата-контрабандиста из Приморья
Госдума весной рассмотрит ряд мер по защите россиян от мошенников
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.