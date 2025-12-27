«800 тыс. смертей»: Европа стала рекордсменом по количеству алкоголиков

Европа сохраняет статус региона с самым высоким уровнем потребления алкоголя в мире, что ежегодно приводит примерно к 800 тыс. смертей, сообщает Всемирная организация здравоохранения. По данным ВОЗ, каждая 11-я смерть в регионе связана с употреблением спиртного, что делает алкоголь одной из ключевых предотвратимых причин гибели людей.

Ранее врач Александр Горячев заявил, что злоупотребление алкоголем способно спровоцировать развитие панкреатита и последующего панкреонекроза. По его словам, даже при отсутствии зависимости постоянная перегрузка поджелудочной железы может запустить патологический процесс. Главная опасность — стремительное развитие тяжелой интоксикации, инфекционных осложнений и полиорганной недостаточности, а смертность от тяжелых форм этого заболевания остается высокой.