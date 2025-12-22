Стало известно, к какому страшному заболеванию приводит алкоголь

Злоупотребление спиртными напитками может привести к развитию панкреатита и впоследствии панкреонекроза, заявил телеканалу «Краснодар» врач Александр Горячев. Регулярные перегрузки поджелудочной железы могут запустить патологический процесс даже при отсутствии алкогольной зависимости.

Панкреонекроз — итог длительного и систематического вредного воздействия на поджелудочную железу. Происходит гибель тканей. В норме пищеварительные ферменты активируются уже в кишечнике, но при панкреатите они начинают действовать внутри железы. В результате орган повреждает сам себя, развивается воспаление, отек, а затем — отмирание тканей, — предупредил Горячев.

Он отметил, что главная опасность заболевания заключается в стремительном развитии тяжелой интоксикации, инфекционных осложнений и полиорганной недостаточности. Смертность от тяжелых форм панкреонекроза, несмотря на современные медицинские возможности, по-прежнему высока. Именно поэтому первостепенное значение приобретает не борьба с последствиями, а их профилактика.

Ранее психиатр-нарколог Антон Рудковский заявил, что традиция опохмеляться наутро и биохимический дисбаланс в мозге — это две главные причины ухода в запой. По его словам, именно эти факторы формируют порочный круг, при котором для облегчения состояния требуется новая доза алкоголя.