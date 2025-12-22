Нарколог назвал главные причины ухода в запой

Традиция опохмеляться на утро и биохимический дисбаланс в мозге — это две главные причины ухода в запой, заявил NEWS.ru психиатр-нарколог Антон Рудковский. По его словам, именно эти факторы формируют порочный круг, при котором для облегчения состояния требуется новая доза алкоголя.

Основных причин ухода в запой две: психологическая и биохимическая. Первая связана с неверными алкогольными установками, которые пришли к нам из глубины веков в виде традиции опохмеляться. Вторая причина связана с биохимическим дефицитом тормозных нейротрансмиттеров в мозге, что приводит к переизбытку возбуждающих [медиаторов]. В результате мозг оказывается в перевозбужденном состоянии, снять которое, правда на время, может новая порция алкоголя. Так возникает порочный круг. Как только алкоголь разрушается и перестает действовать, мозг снова возвращается в перевозбужденное состояние, требуя новую порцию алкоголя, — пояснил Рудковский.

Он подчеркнул, что запой формируется не в моменте, а на протяжении длительного времени «культурных употреблений». По его словам, это состояние не является проявлением слабости или безволия, а требует экстренной медицинской помощи.

Ранее терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен заявила, что в новогоднюю ночь во избежание тяжелого похмелья рекомендуется употреблять только один вид алкоголя. По ее словам, в результате смешивания разных напитков в первую очередь страдает печень.