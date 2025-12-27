Задержанный в Италии экс-глава «Башнефти» вышел сухим из воды

Бывшего сенатора от Удмуртии, экс-главу «Башнефти» Виктора Хорошавцева задержали в Италии по международному ордеру, выданному Россией, сообщает газета Corriere della Sera. По ее информации, мужчину взяли под стражу в гостинице на севере страны, куда он приехал проведать дочь.

При этом суд Милана отклонил запрос о содержании Хорошавцева под стражей и освободил задержанного. Сторона защиты мотивировала это тем, что юридическое сотрудничество Рима с Москвой невозможно из-за выхода РФ из Совета Европы и прекращения участия в соглашениях.

В настоящее время экс-сенатор проживает в Испании, где имеет вид на жительство. Кроме того, у него есть израильское гражданство. В России Хорошавцев обвиняется в шести эпизодах мошенничества в особо крупном размере. В мае Тверской суд Москвы заочно арестовал чиновника, он объявлен в федеральный и международный розыск.

