27 декабря 2025 в 14:11

Задержанный в Италии экс-глава «Башнефти» вышел сухим из воды

Corriere della Sera: в Италии задержали бывшего российского сенатора Хорошавцева

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Бывшего сенатора от Удмуртии, экс-главу «Башнефти» Виктора Хорошавцева задержали в Италии по международному ордеру, выданному Россией, сообщает газета Corriere della Sera. По ее информации, мужчину взяли под стражу в гостинице на севере страны, куда он приехал проведать дочь.

При этом суд Милана отклонил запрос о содержании Хорошавцева под стражей и освободил задержанного. Сторона защиты мотивировала это тем, что юридическое сотрудничество Рима с Москвой невозможно из-за выхода РФ из Совета Европы и прекращения участия в соглашениях.

В настоящее время экс-сенатор проживает в Испании, где имеет вид на жительство. Кроме того, у него есть израильское гражданство. В России Хорошавцев обвиняется в шести эпизодах мошенничества в особо крупном размере. В мае Тверской суд Москвы заочно арестовал чиновника, он объявлен в федеральный и международный розыск.

Ранее сотрудники Государственного Эрмитажа направили в российское консульство в Польше документы в защиту арестованного археолога Александра Бутягина. Ученому грозит экстрадиция на Украину, где его могут осудить на 10 лет в связи с его профессиональной деятельностью в Крыму.

