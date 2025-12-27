Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 12:29

«Болтанка»: в Совфеде дали совет, как вести переговоры с Зеленским

Карасин: Зеленского надо усадить за стол переговоров без европейских политиков

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: capitalpictures.com/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский должен сесть за стол переговоров по конфликту сам, без «душеприказчиков» из Евросоюза и НАТО, заявил сенатор Григорий Карасин. По его мнению, ситуация, когда отдельные европейские политики постоянно вмешиваются в процесс не имеет будущего, передает ТАСС.

Сейчас вся болтанка, которая происходит со стороны Зеленского и его команды, направлена на то, чтобы <...> как можно дольше затянуть этот конфликт. <…> Надо договариваться, надо сажать Зеленского за стол переговоров, не в окружении тройки или семерки политиков Евросоюза и НАТО, а одного, — считает сенатор.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры по урегулированию на Украине должны вестись в непубличном, закрытом формате. Так он прокомментировал сообщения западных СМИ о якобы намерениях Москвы добиться изменений в 20 пунктах плана Киева.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что отношение к конфликту на Украине в Западной Европе меняется. Глава правительства указал, что переговоры России и США могут привести к прекращению огня и даже к установлению прочного мира с участием Киева.

Совфед
сенаторы
Владимир Зеленский
переговоры
