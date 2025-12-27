Новый год — 2026
27 декабря 2025 в 13:37

Горнолыжные трассы закрыли на популярном российском курорте

На «Красной Поляне» закрыли горнолыжные трассы из-за лавинной угрозы

Трассы для катания на горнолыжном курорте «Красная Поляна» в Сочи временно закрыли, сообщила пресс-служба администрация курорта. Ограничение введено из-за повышенной лавинной опасности.

Сегодня горнолыжные трассы на курорте «Красная Поляна» закрыты согласно лавинному бюллетеню, — сказано в сообщении.

Трассы не откроют до конца дня, поскольку для их очистки требуется дополнительное время. Снег дошел до уровня «Поляна 540». Это создает плотную основу, на которой позже смогут подготовить трассы на нижних высотах курорта.

Ранее четыре пеших туриста погибли в Вардусских горах Греции после схода лавины. Трое мужчин и женщина пропали поздно вечером 25 декабря, когда поднимались от деревни Афанасиос Диакос к вершине Коракас высотой 2495 метров. Тела всех участников группы обнаружили во время поисково-спасательной операции в пятницу, 26 декабря.

На Алтае до этого спасли более 30 человек, застрявших на автомобилях в заснеженной местности, которые ждали помощи около десяти часов. Спасатели раскопали УАЗы и вытащили из них всех членов группы.

