27 декабря 2025 в 13:47

Саркози, Трамп и фон дер Ляйен стали победителями антипремии в Европе

Politico присудило Саркози, Трампу и фон дер Ляйен антипремии за 2025 год

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Samuel Corum — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Экс-президент Франции Николя Саркози, глава США Дональд Трамп и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стали победителями антипремии 2025 года по версии европейского издания Politico. По версии журналистов, это «полностью заслуженные» награды.

Саркози удостоился антипремии за «стойкость в тюрьме»: издание подсчитало, что за 20 дней заключения он написал 216-страничную книгу «Дневник одного заключенного», что составляет около 11 страниц текста на каждый день.

Трамп получил антипремию за активное использование искусственного интеллекта. Politico отметило, что он публиковал в соцсетях сгенерированные ИИ ролики, включая видео, где он летит на истребителе и сбрасывает грязь на протестующих с подписью «Король Трамп». Вместе с ним «отличилась» президент Ирландии Кэтрин Коннолли — из-за дипфейк-видео, в котором она якобы объявляла о выходе из предвыборной гонки.

Фон дер Ляйен попала в список за неудачные попытки противостоять пошлинам Трампа. Хотя итоговые тарифы на импорт из ЕС составили 15% вместо 30%, изначально звучавших в угрозах, предотвратить их введение ей не удалось.

Также были вручены «специальные» антипремии: «Титаник» — за многолетний и до сих пор нереализованный проект моста через Мессинский пролив в Италии, и «дежавю» — за бесконечно затянувшуюся реконструкцию кольца Робера Шумана в Брюсселе.

Ранее президент России Владимир Путин вошел в пятерку самых упоминаемых персон во французских СМИ по итогам 2025 года. Согласно результатам анализа, российский лидер занял четвертое место в медийном рейтинге.

