Бывший президент Франции Николя Саркози питался в тюрьме в основном злаковыми батончиками и молочными продуктами, сообщает газета Figaro. Эти детали он раскрыл в своей новой книге, описывая трехнедельный период заключения.

О повседневности человека, который на протяжении трех недель питался «молочными продуктами, злаковыми батончиками, минеральной водой, яблочным соком и несколькими сладостями» и оставался запертым в своей камере 23 часа в сутки, — говорится в статье.

По словам экс-президента, его обычный день был строго регламентирован: за исключением визитов адвокатов, он почти постоянно находился в камере. Свободное время Саркози посвящал написанию книги, работая за маленьким фанерным столиком.

Написанные от руки страницы он передавал своим защитникам, которые отвозили их секретарю политика. Рукопись была завершена через несколько дней после его освобождения под судебный контроль. Перед публикацией текст был отредактирован: по словам Саркози, из него удалили несколько слишком «несколько слишком резких портретов».

Ранее сообщалось, что бывший французский лидер в тюрьме употреблял в пищу только йогурты. По информации источников, он отказывался от обычной еды из-за страха быть отравленным.