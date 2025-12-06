ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 19:36

Экс-президент Франции Саркози питался в тюрьме батончиками мюсли

Николя Саркози Николя Саркози Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Бывший президент Франции Николя Саркози питался в тюрьме в основном злаковыми батончиками и молочными продуктами, сообщает газета Figaro. Эти детали он раскрыл в своей новой книге, описывая трехнедельный период заключения.

О повседневности человека, который на протяжении трех недель питался «молочными продуктами, злаковыми батончиками, минеральной водой, яблочным соком и несколькими сладостями» и оставался запертым в своей камере 23 часа в сутки, — говорится в статье.

По словам экс-президента, его обычный день был строго регламентирован: за исключением визитов адвокатов, он почти постоянно находился в камере. Свободное время Саркози посвящал написанию книги, работая за маленьким фанерным столиком.

Написанные от руки страницы он передавал своим защитникам, которые отвозили их секретарю политика. Рукопись была завершена через несколько дней после его освобождения под судебный контроль. Перед публикацией текст был отредактирован: по словам Саркози, из него удалили несколько слишком «несколько слишком резких портретов».

Ранее сообщалось, что бывший французский лидер в тюрьме употреблял в пищу только йогурты. По информации источников, он отказывался от обычной еды из-за страха быть отравленным.

Франция
Николя Саркози
тюрьмы
питание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Турцию всколыхнула провокация Зеленского в Черном море
Суперкомпьютер назвал фаворита ЧМ-2026 по футболу
В Совфеде рассказали о растущей тревоге Европы из-за Украины
Известный драматург попался на контрабанде наркотиков в Японии
В возрасте 39 лет ушел из жизни экс-гонщик NASCAR Аннет
Международный аэропорт Вильнюса опять прекратил работу
В США указали на двойные стандартны Европы к России и Украине
«Чтобы фарш был»: журналистку уволили после скандального видео о самолете
Поимка пенсионера из-за настойки за 300 рублей закончилось его смертью
РКН отказался разблокировать Roblox: в чем причина, обращение Мизулиной
Российские фильмы победили в Иране
В Таиланде 18 туристов пострадали в ДТП
У берегов Болгарии не могу эвакуировать экипаж танкера Kairos из-за шторма
Россиянам рассказали, какие инвестиции окажутся провальными в 2026 году
Слабовидящий сварщик исчез после «трудоустройства» на вахту в ДНР
«Абрамсы» и «Леопарды» — все, неизвестные «скелеты» Долиной: что дальше
Студент поджег спящего пассажира метро
Солю сама: быстрый рецепт икры форели с лимоном
Новые регионы ждут инвесторов-патриотов: итоги Таврического форума — 2025
Москвичка вместо голливудской улыбки получила боли, бессонницу и долги
Дальше
Самое популярное
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Лишает прибыли: что сделают с фон дер Ляйен евробанки за кражу активов РФ
Европа

Лишает прибыли: что сделают с фон дер Ляйен евробанки за кражу активов РФ

15 минут — и на столе волшебство. Идеальные тарталетки «Новогодний снежок»
Семья и жизнь

15 минут — и на столе волшебство. Идеальные тарталетки «Новогодний снежок»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.