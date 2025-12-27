Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 16:33

В Британии призвали вернуться в Таможенный союз ЕС

Глава TUC Новак призвал Британию вернуться в Таможенный союз ЕС

Пол Новак Пол Новак Фото: Vuk Valcic/Press Agency/Global Look Press
Генеральный секретарь Британского конгресса тред-юнионов (TUC) Пол Новак в интервью Financial Times призвал правительство рассмотреть возможность возврата в Таможенный союз Евросоюза. По его мнению, США больше не являются надежным союзником.

Последние 12 месяцев доказали, что Белый дом более не такой надежный союзник, каким мы всегда его считали, так что нам нужно иметь правильные отношения с нашим крупнейшим торговым партнером, — сказал Новак.

Новак добавил, что правительству следует изучить все варианты улучшения отношений с ЕС, включая вступление в Таможенный союз. По его мнению, такой шаг защитит качественные рабочие места и цепочки поставок в Великобритании, а также снизит цены в магазинах, и ждать для этого следующих выборов не нужно.

Ранее стало известно, что Норвегия сталкивается с экономическими проблемами в торговле с Евросоюзом, так как не входит в состав объединения и платит более высокие таможенные пошлины за поставки газа. Экс-глава МИД страны Ине Эриксен Серейде отметила, что стоимость пребывания страны вне ЕС растет «с каждым днем».

Евросоюз
торговля
таможни
Великобритания
