05 сентября 2025 в 10:20

В Норвегии пожаловались на правила торговли с Евросоюзом

FT: Норвегия несет убытки в торговле с ЕС из-за статуса вне союза

Норвегия сталкивается с экономическими проблемами в торговле с Евросоюзом, так как не входит в состав объединения и платит более высокие таможенные пошлины за поставки газа, сообщает Financial Times со ссылкой на экс-главу МИД страны Ине Эриксен Серейде. Она отметила, что стоимость пребывания страны вне ЕС растет «с каждым днем».

Все понимают, что наши связи с ЕС делают нас очень уязвимыми, поскольку мы все больше отдаляемся от того, в чем хотим принимать участие, — сказала Серейде.

Норвегия благодаря членству в Европейской экономической зоне стала частью европейского рынка, но не вошла в таможенный союз после двух референдумов. Опросы показывают, что против вступления страны в ЕС выступает большинство норвежских избирателей.

Ранее в Министерство иностранных дел России был вызван временный поверенный Норвегии, которому вручили ноту протеста. Поводом стали введенные ограничения в отношении российских рыболовных компаний «Норебо» и «Мурман Сифуд», занимавшихся промыслом в норвежской экономической зоне на основании двустороннего соглашения 1976 года.

Норвегия
Евросоюз
пошлины
газ
