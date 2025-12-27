Появились подробности кровавого инцидента с воспитанником ЦСКА «Mash на спорте»: футболист ЦСКА устроил три драки перед ранением в Подмосковье

Telegram-канал «Mash на спорте» сообщил, что воспитанник ПФК ЦСКА Лайонел Адамс устроил в Звенигороде три драки за вечер перед госпитализацией с пулевым ранением. Согласно публикации канала, футболист в день избиения приехал в гости к бывшему игроку ялтинского «Рубина» Тимуру Магомедову.

«Mash на спорте» пишет, что спортсмены выпили дома, после чего вышли на улицу, где поскандалили и подрались с неизвестными. Канал сообщает, что проезжавший мимо водитель попытался их разнять, но также был избит.

По версии канала, мужчина достал травматический пистолет и сделал несколько выстрелов, чтобы уехать. После этого Адамс и Магомедов направились в бар, где произошла новая драка.

Ранее сообщалось, что на Лайонела Адамса напали в буфете «ДеньНочь» в подмосковном Звенигороде. На спортсмена набросились 10 человек. Один из нападавших достал пистолет и выстрелил в футболиста. Очевидцы вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали у пострадавшего пулевое ранение бедра и рваную рану губы.

До этого после футбольного матча в Москве фанаты «Спартака» избили болельщика с шарфом ЦСКА. Администрация «армейцев» потребовала провести расследование.