Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 16:03

Воспитанника ЦСКА избили и обстреляли в Звенигороде

Лайонел Адамс Лайонел Адамс Фото: Социальные сети
На воспитанника ПФК ЦСКА Лайонеля Адамса напали в буфете «ДеньНочь» в подмосковном Звенигороде, сообщил Telegram-канал «Mash на спорте». На спортсмена набросились 10 человек. Один из нападавших достал пистолет и выстрелил в футболиста.

После выстрела остальные участники группы начали избивать Адамса. Очевидцы вызвали скорую помощь. Медики оказали мужчине первую помощь и экстренно доставили в больницу. Врачи диагностировали у пострадавшего пулевое ранение бедра и рваную рану губы.

Ранее стало известно, что одного из фигурантов уголовного дела об избиении 20-летнего футболиста Арсения Ерошевича объявили в межгосударственный розыск. Его и четверых других напавших на спортсмена обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Предварительно, футболиста избили мигранты. Медики диагностировали у Ерошевича множественные переломы, разрыв гортани, открытый перелом черепа и гематома головного мозга. Он скончался в больнице, не выходя из комы.

До этого после футбольного матча в Москве фанаты «Спартака» напали и избили болельщика с шарфом ЦСКА. Администрация «армейцев» потребовала провести расследование.

