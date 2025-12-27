Воспитанника ЦСКА избили и обстреляли в Звенигороде Воспитанника ЦСКА Адамса избили и обстреляли в Звенигороде

На воспитанника ПФК ЦСКА Лайонеля Адамса напали в буфете «ДеньНочь» в подмосковном Звенигороде, сообщил Telegram-канал «Mash на спорте». На спортсмена набросились 10 человек. Один из нападавших достал пистолет и выстрелил в футболиста.

После выстрела остальные участники группы начали избивать Адамса. Очевидцы вызвали скорую помощь. Медики оказали мужчине первую помощь и экстренно доставили в больницу. Врачи диагностировали у пострадавшего пулевое ранение бедра и рваную рану губы.

Ранее стало известно, что одного из фигурантов уголовного дела об избиении 20-летнего футболиста Арсения Ерошевича объявили в межгосударственный розыск. Его и четверых других напавших на спортсмена обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Предварительно, футболиста избили мигранты. Медики диагностировали у Ерошевича множественные переломы, разрыв гортани, открытый перелом черепа и гематома головного мозга. Он скончался в больнице, не выходя из комы.

До этого после футбольного матча в Москве фанаты «Спартака» напали и избили болельщика с шарфом ЦСКА. Администрация «армейцев» потребовала провести расследование.