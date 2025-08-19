Толпа мигрантов до полусмерти избила спортсмена в футболке «Русской общины»

Мигранты из Подмосковья сильно избили участника футбольного клуба «Русская община», сообщается в Telegram-канале движения. Сначала юноша и его оппонент один на один разбирались друг с другом, но затем на помощь иностранцу подоспели товарищи.

По информации «Русской общины», молодой человек находится в больнице с тяжелыми травмами. У него диагностированы множественные переломы, разрыв гортани, открытый перелом черепа и гематома головного мозга. Отмечается, что за несколько дней полицейским и дружинникам удалось разыскать порядка десяти участников конфликта.

Ранее на Камчатке участники движения помогли задержать буйного гражданина, подозреваемого в педофилии. По версии следствия, мужчина накачивал детей алкоголем и наркотиками, после чего принуждал к интимной близости.

Также в Санкт-Петербурге активисты провели профилактическую беседу с группой мигрантов-строителей. Дружинники попросили рабочих перестать свистеть вслед проходящим девушкам и распивать алкоголь на улице. Главному в бригаде предложили сдерживать поведение подопечных. Он пообещал принять меры и провести с ними разговор.