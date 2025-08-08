Россияне преподали урок свистевшим девушкам мигрантам

Активисты «Русской общины» провели воспитательную беседу с мигрантами в Санкт-Петербурге, сообщается в Telegram-канале движения. Они попросили строителей перестать свистеть вслед проходящим девушкам и распивать алкогольные напитки.

Представители дружины обратились к лидеру иностранцев с просьбой умерить пыл соотечественников. В ответ строитель пообещал принять меры и поговорить с другими работниками.

Ранее в Санкт-Петербурге произошла вспышка менингита среди мигрантов. На размещенной видеозаписи машинист-строитель показал пустую стройплощадку на Пулковском шоссе и рассказал, что еще неделю назад болели всего несколько человек. Официальной информации от Роспотребнадзора нет.

Также Узбекистан и Россия пресекли вербовку трудовых мигрантов террористами в Москве. Органы выявили факты привлечения иностранцев в столице при помощи координаторов, находящихся в Евросоюзе. Радикалы распространяли свои идеи при помощи мессенджеров, велось системное обучение на доктрине создания некоего всемирного халифата.