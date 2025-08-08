В Москве пресекли работу террористической ячейки с трудовыми мигрантами Узбекистан и Россия пресекли вербовку трудовых мигрантов террористами в Москве

ФСБ и Следственный комитет России, а также Служба госбезопасности Узбекистана пресекли деятельность международной террористической ячейки в Москве, передает ТАСС. Отмечается, что радикалы вербовали трудовых мигрантов.

ФСБ России во взаимодействии со Следственным комитетом РФ и СГБ Республики Узбекистан в городе Москве пресечена деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации (далее — МТО), состоявшей из девяти иностранных граждан, — подчеркнули в российском ведомстве.

Органы выявили факты вербовки трудовых мигрантов в столице при помощи координаторов, находящихся в Евросоюзе. Радикалы распространяли свои идеи при помощи мессенджеров, велось системное обучение на доктрине создания некоего всемирного халифата.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил жительницу Запорожской области Дарью Кулик к 18 годам лишения свободы за сотрудничество с украинскими спецслужбами и подготовку теракта в здании УФСБ в Мелитополе. Подсудимая связалась с ВСУ через мессенджер, ей предложили собирать информацию о российских военных.