07 августа 2025 в 17:58

Подготовка теракта обернулась 18 годами колонии для жительницы Запорожья

Жительницу Запорожья осудили на 18 лет за подготовку теракта в ФСБ в Мелитополе

Южный окружной военный суд приговорил жительницу Запорожской области Дарью Кулик к 18 годам лишения свободы за сотрудничество с украинскими спецслужбами и подготовку теракта в здании УФСБ в Мелитополе, предает ТАСС. Подсудимая связалась с ВСУ через мессенджер.

Установлено, что в конце июля 2023 года через мессенджер с Кулик связался ранее незнакомый пользователь, представившийся сотрудником Службы безопасности Украины, который предложил ей оказывать помощь СБУ путем сбора и направления информации о размещении в Мелитополе военнослужащих ВС России, — рассказал представитель суда.

Ранее в Тульской области возбудили уголовное дело в отношении двух 17-летних подростков, подозреваемых в совершении диверсионного акта. В следственном управлении СК РФ заявили, что задержанные 24 июля вблизи железнодорожной станции Алексин подожгли релейный шкаф.

Также уголовное дело по статье о совершении террористического акта возбудили в Забайкальском крае в отношении двух 16-летних подростков. Отмечается, что подозреваемые подожгли лес по заданию украинских кураторов.

