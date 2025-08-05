Юных диверсантов поймали в российском регионе СК: двух подростков обвинили в поджоге шкафа у ж/д станции под Тулой

В Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении двух 17-летних подростков, подозреваемых в совершении диверсионного акта, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону. В ведомстве заявили, что задержанные 24 июля вблизи железнодорожной станции Алексин подожгли релейный шкаф.

По данным следствия, 24 июля 2025 года двое 17-летних подростков, находясь вблизи железнодорожной станции Алексин, совершили поджог релейного шкафа. Установлено, что юноши действовали по указанию третьих лиц, предположительно, со стороны украинских спецслужб, — заявили в СК.

Ранее в Забайкальском крае было возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте против двух шестнадцатилетних подростков. Согласно информации пресс-службы СУ СК РФ по региону, молодые люди умышленно подожгли лесной массив, выполняя указания предполагаемых украинских кураторов.

До этого в городе Пушкине сотрудники Следственного комитета России возбудили уголовное дело о теракте в отношении 27-летнего мужчины. Он бросил «коктейль Молотова» в помещение банка на Октябрьском бульваре. По свидетельствам очевидцев, фитиль устройства задымился, но не воспламенился, тем не менее дым заполнил здание.