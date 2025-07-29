Россиянин пытался поджечь офис банка «коктейлем Молотова»

Сотрудники Следственного комитета России возбудили уголовное дело о теракте в отношении мужчины, который бросил «коктейль Молотова» в отделении банка в Пушкине, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу. Инцидент произошел днем на Октябрьском бульваре.

Мужчина, находясь в помещение финансового учреждения, кинул бутылку с горючей жидкостью. В результате инцидента никто не пострадал, — подчеркнули в ведомстве.

По словам очевидцев, фитиль задымился, но так и не загорелся, хотя помещение затянуло дымом. 27-летнего злоумышленника сразу же задержали. Специалисты осмотрели место происшествия, проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, резюмировали в СК.

Ранее в Забайкальском крае в отношении двух 16-летних подростков возбудили уголовное дело по статье о совершении террористического акта. Подозреваемые подожгли лес по заданию украинских кураторов за обещанное денежное вознаграждение в размере 80 тысяч рублей.

До этого в Краснодарском крае по подозрению в подготовке терактов и диверсий по заданию украинских спецслужб были задержаны двое россиян и гражданин одной из стран Центральной Азии, которых завербовали через Telegram-канал. За реализацию преступных планов им обещали деньги в криптовалюте.